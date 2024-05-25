Росіяни обстріляли 12 громад у прикордонні Сумської області

Російські окупанти 31 раз обстріляли Сумську область протягом п'ятниці, під ворожим вогнем опинилися жителі 12 громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - повідомили в ОВА.

Так, за інформацією ОВА, по Білопільській громаді завдано удару FPV дроном (3 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів) і здійснено скидання боєприпасів ВОГ із БПЛА (3 вибухи).

У Зноб-Новгородській громаді здійснено обстріл із РСЗВ "Град" (30 вибухів).

По Миропільській громаді ворог гатив із мінометів (25 вибухів) та артилерії (42 вибухи).

У Краснопільській громаді здійснено артилерійські обстріли (23 вибухи) та мінометний обстріл (1 вибух).

По Великописарівській громаді здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометні обстріли (20 вибухів).

В Есманській громаді було завдано удару FPV дроном (1 вибух), мінометні обстріли (7 вибухів).

Під мінометним вогнем були Середино-Будська (9 вибухів), Юнаківська (3 вибухи) і Хотинська (3 міни) громади.

Артилерійських обстрілів зазнали Новослобідська (10 вибухів) і Шалигинська (5 вибухів) громади.

У Річківській громаді було завдано удару FPV дроном (1 вибух).