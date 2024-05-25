Події

00:25 25.05.2024

Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

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Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетних і 33 авіаційні удари по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби противник завдав по території України два ракетні (із застосуванням трьох ракет) і 33 авіаційні удари (зокрема 47 КАБами), застосував 224 дрони-камікадзе", - йдеться у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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