Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетних і 33 авіаційні удари по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби противник завдав по території України два ракетні (із застосуванням трьох ракет) і 33 авіаційні удари (зокрема 47 КАБами), застосував 224 дрони-камікадзе", - йдеться у зведенні.