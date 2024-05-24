Події

19:43 24.05.2024

Саміт НАТО 2025 року відбудеться в червні в Гаазі

1 хв читати
Саміт НАТО 2025 року відбудеться в червні в Гаазі

Наступний, після запланованого на липень нинішнього року у Вашингтоні, саміт НАТО пройде з 24 до 26 червня в Гаазі (Нідерланди).

Про це в п'ятницю оголосили міністерка закордонних справ Нідерландів Брюїнс Слот (Bruins Slot), яка йде у відставку, і мер Гааги Ван Занен (Van Zanen), передає нідерландський мовник NOS.

Відповідно до планів, зустріч глав держав і урядів країн-членів альянсу відбудеться в комплексі Всесвітнього форуму з 24 до 26 червня.

Коментуючи анонс, Слот зазначила, що НАТО "необхідна для нашої безпеки, свободи і цінностей у ці неспокійні часи". "Організовуючи саміт НАТО, Нідерланди зможуть ще більше зміцнити свої позиції надійного союзника", - сказала вона.

Крім глав держав, урядів і міністрів закордонних справ і оборони, на зустрічі також очікують тисячі членів делегації та журналістів. Загалом у заході візьмуть участь близько 8500 осіб.

Нідерланди вперше приймуть саміт НАТО.

 

 

Теги: #нато #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 23.05.2024
NAUDI став співорганізатором Першого американсько-українського "Саміту Свободи"

NAUDI став співорганізатором Першого американсько-українського "Саміту Свободи"

13:24 23.05.2024
Спецслужби РФ мають намір активізувати диверсійну діяльність проти країн НАТО - ISW

Спецслужби РФ мають намір активізувати диверсійну діяльність проти країн НАТО - ISW

19:35 21.05.2024
Участь Індії в Саміті миру може спонукати Китай також узяти в ньому участь - нардеп

Участь Індії в Саміті миру може спонукати Китай також узяти в ньому участь - нардеп

22:49 16.05.2024
НАТО розглядає можливість відправки військових інструкторів в Україну - ЗМІ

НАТО розглядає можливість відправки військових інструкторів в Україну - ЗМІ

21:59 16.05.2024
Військам РФ не вистачає потужності, щоб досягти стратегічного прориву на харківському напрямку - Каволі

Військам РФ не вистачає потужності, щоб досягти стратегічного прориву на харківському напрямку - Каволі

12:50 16.05.2024
Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

19:37 15.05.2024
Умєров учасникам Копенгагенського саміту демократії: Україні потрібно більше зброї та боєприпасів для відбиття атак російських агресорів

Умєров учасникам Копенгагенського саміту демократії: Україні потрібно більше зброї та боєприпасів для відбиття атак російських агресорів

15:49 14.05.2024
Група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити часові рамки вступу України до НАТО - до липня 2028 року

Група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити часові рамки вступу України до НАТО - до липня 2028 року

20:30 02.05.2024
Саміт миру стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру

Саміт миру стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру

15:26 02.05.2024
У Брюсселі відбудеться Форум ЄС-Україна з питань оборонної промисловості

У Брюсселі відбудеться Форум ЄС-Україна з питань оборонної промисловості

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни протягом дня значно активізувалися на краматорському напрямку - Генштаб ЗСУ

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн - нарада в Зеленського

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

ОСТАННЄ

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T

Ізраїль обурений вердиктом суду ООН, стверджуючи, що дотримується міжнародного права

Українська авіація з опівночі завдала 16 ударів по місцях скупчення окупантів

Президент Кот-д'Івуару підтвердив участь у Саміті миру

Кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби зросла до 77, найбільше на куп'янському напрямку

Окупанти втратили на краматорському напрямку з опівночі 25 осіб і 6 одиниць техніки

Мінкультури призначило гендиректором "Укрінформу" Череватого

У проходженні військової служби ув'язненими-контрактниками практично ніяких особливостей не буде, але основної відпустки не передбачено

90% жіночої військової форми вже поставлено

Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА