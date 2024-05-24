Саміт НАТО 2025 року відбудеться в червні в Гаазі

Наступний, після запланованого на липень нинішнього року у Вашингтоні, саміт НАТО пройде з 24 до 26 червня в Гаазі (Нідерланди).

Про це в п'ятницю оголосили міністерка закордонних справ Нідерландів Брюїнс Слот (Bruins Slot), яка йде у відставку, і мер Гааги Ван Занен (Van Zanen), передає нідерландський мовник NOS.

Відповідно до планів, зустріч глав держав і урядів країн-членів альянсу відбудеться в комплексі Всесвітнього форуму з 24 до 26 червня.

Коментуючи анонс, Слот зазначила, що НАТО "необхідна для нашої безпеки, свободи і цінностей у ці неспокійні часи". "Організовуючи саміт НАТО, Нідерланди зможуть ще більше зміцнити свої позиції надійного союзника", - сказала вона.

Крім глав держав, урядів і міністрів закордонних справ і оборони, на зустрічі також очікують тисячі членів делегації та журналістів. Загалом у заході візьмуть участь близько 8500 осіб.

Нідерланди вперше приймуть саміт НАТО.