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19:05 24.05.2024

Графіки погодинних відключень у суботу діятимуть лише дві вечірні години

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Графіки погодинних відключень у суботу діятимуть лише дві вечірні години

Графіки погодинних відключень (ГПВ) у суботу діятимуть для промислових і побутових споживачів на всій території України з 20:00 до 22:00 - у години максимального вечірнього споживання, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, як і раніше, не обмежуватиметься.

Як повідомлялося, у п'ятницю ГПВ мали застосовуватися, як і в четвер, протягом усієї доби, але їх вдалося уникнути з 11:00 до 14:00 через підвищення активності СЕС.

 

Теги: #електроенергія #енергетика

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