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17:31 24.05.2024

Бронювання за списками, які надійшли на погодження до Генштабу ЗСУ до 10 травня, здійснюється за погодженням Генштабу - Кабмін

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Бронювання за списками, які надійшли на погодження до Генштабу ЗСУ до 10 травня, здійснюється за погодженням Генштабу - Кабмін

Кабінет Міністрів встановив, що бронювання за списками, які надійшли на узгодження до Генерального штабу Збройних сил України до 10 травня, здійснюється за погодженням Генштабу.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, встановлено, що бронювання військовозобов’язаних за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, які надійшли на погодження до Генерального штабу Збройних сил до 10 травня 2024 р., здійснюється за зазначеними списками, погодженими Генштабом ЗСУ.

Як повідомлялося, 9 травня уряд поклав на Міноборони повноваження бронювання, які раніше було покладено на Генштаб ЗСУ, щодо розгляду та узгодження розроблених держорганами списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

Теги: #кабмін #генштаб_зсу

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