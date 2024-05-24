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15:56 24.05.2024

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

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Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

Уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні, в якому, зокрема, - 8,5 тис. боєприпасів до 155-мм артилерії та 10 бойових танків Leopard 1 A5, переданих спільно з Данією, повідомляє міністерство оборони ФРН.

Як повідомляється на сайті міністерства, в пакеті допомоги Україні також ремонтно-евакуаційна бронемашина Bergepanzer 2 ARV; мостоукладач Biber; броньована інженерна машина Pionierpanzer Dachs; 16 вантажівок Mercedes-Benz Zetros; чотири інженерні машини Wisent 1; 34 розвідувальні безпілотники RQ-35 Heidrun; 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами; 1,75 мільйона боєприпасів для вогнепальної зброї; 111 гвинтівок Haenel CR308, 80 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 540 штурмових гвинтівок Haenel MK556; 20 кулеметів MG3 на танки Leopard, БМП Marder та інженерні машини.

Теги: #допомога_україні #німеччина

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