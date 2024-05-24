Події

15:52 24.05.2024

Газ із РФ тепер не є життєво важливим для Італії - італійський міністр

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Газ із РФ тепер не є життєво важливим для Італії - італійський міністр

Італії вдалося домогтися того, щоб імпорт російського газу не відігравав значної для неї ролі, заявив у п'ятницю італійський міністр енергетичної безпеки Джилберто Пікетто Фратін.

"Нині частка російського газу, яка надходить до Італії, мінімальна. Вона не відіграє суттєвої ролі для нашої країни", - цитує міністра агентство ЕФЕ.

За його словами, Риму "вдалося диверсифікувати джерела поставок". Водночас він визнав, що в цьому плані ще належить багато чого зробити.

У 2022 році влада Італії взяла курс на те, щоб знижувати залежність від газу з РФ, нагадує ЕФЕ.

Теги: #італія #газ

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