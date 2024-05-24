Від початку повномасштабної війни Ахметов спрямував 9 млрд грн на допомогу Україні та українцям

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим і цивільним 9 млрд грн (понад $258 млн) за 27 місяців повномасштабного вторгнення.

Згідно з пресрелізом, головні напрями допомоги - підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад і захисників Маріуполя.

При цьому уточнюється, що допомога захисникам України реалізується в рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Силові підрозділи з усієї країни систематично отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, підземні укриття та протимінні трали нашого власного виробництва та розробки, дрони, тепловізори, засоби РЕБ, приціли, рації, камери, одяг та взуття, бронежилети із нашої сталі, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Додатково 1 млрд грн ($25 млн) Ахметов виділив на проєкт підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі". Захисникам та їхнім сім'ям надається допомога за сімома програмами. Зокрема, в листопаді минулого року стартувала програма "Вдома", завдяки якій захисники та захисниці міста I і II групи інвалідності отримають власне житло. У 2024 році заплановано придбати 100 квартир.

Системна гуманітарна допомога від бізнесів і проєктів Ахметова надається мирним українцям у прифронтових зонах і регіонах. Люди отримують продукти, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо. Також у містах присутності компанії SCM дбають про шелтери та притулки, лікарні, джерела світла та води тощо. Надається підтримка місцевим адміністраціям, комунальним службам.

Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив нові проєкти допомоги в реабілітації дітей і дорослих, які постраждали від обстрілів. Надає обігрівачі, допомогу в облаштуванні гуртожитків для маріупольців у м. Дніпро.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та постраждалим від війни жителям регіонів надає і футбольний клуб "Шахтар".

SCM - найбільша інвестиційна група України, що працює по всьому світу. Зараз підприємства і холдинги SCM працюють в Україні, на Кіпрі, в Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Великій Британії та США. Єдиним власником та інвестором SCM є Рінат Ахметов.

"Сталевий фронт Ріната Ахметова" - це ініціатива, яка об'єднала всю мілітарну допомогу бізнесів SCM захисникам України. Головна її мета - зберегти життя військових і допомогти їм системно протистояти ворогові, наближаючи перемогу України.