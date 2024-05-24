Події

14:04 24.05.2024

Від початку повномасштабної війни Ахметов спрямував 9 млрд грн на допомогу Україні та українцям

2 хв читати
Від початку повномасштабної війни Ахметов спрямував 9 млрд грн на допомогу Україні та українцям

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим і цивільним 9 млрд грн (понад $258 млн) за 27 місяців повномасштабного вторгнення.

Згідно з пресрелізом, головні напрями допомоги - підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад і захисників Маріуполя.

При цьому уточнюється, що допомога захисникам України реалізується в рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Силові підрозділи з усієї країни систематично отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, підземні укриття та протимінні трали нашого власного виробництва та розробки, дрони, тепловізори, засоби РЕБ, приціли, рації, камери, одяг та взуття, бронежилети із нашої сталі, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Додатково 1 млрд грн ($25 млн) Ахметов виділив на проєкт підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі". Захисникам та їхнім сім'ям надається допомога за сімома програмами. Зокрема, в листопаді минулого року стартувала програма "Вдома", завдяки якій захисники та захисниці міста I і II групи інвалідності отримають власне житло. У 2024 році заплановано придбати 100 квартир.

Системна гуманітарна допомога від бізнесів і проєктів Ахметова надається мирним українцям у прифронтових зонах і регіонах. Люди отримують продукти, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо. Також у містах присутності компанії SCM дбають про шелтери та притулки, лікарні, джерела світла та води тощо. Надається підтримка місцевим адміністраціям, комунальним службам.

Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив нові проєкти допомоги в реабілітації дітей і дорослих, які постраждали від обстрілів. Надає обігрівачі, допомогу в облаштуванні гуртожитків для маріупольців у м. Дніпро.

Системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та постраждалим від війни жителям регіонів надає і футбольний клуб "Шахтар".

SCM - найбільша інвестиційна група України, що працює по всьому світу. Зараз підприємства і холдинги SCM працюють в Україні, на Кіпрі, в Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Великій Британії та США. Єдиним власником та інвестором SCM є Рінат Ахметов.

"Сталевий фронт Ріната Ахметова" - це ініціатива, яка об'єднала всю мілітарну допомогу бізнесів SCM захисникам України. Головна її мета - зберегти життя військових і допомогти їм системно протистояти ворогові, наближаючи перемогу України.

Теги: #допомога #українці #ахметов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:15 23.05.2024
Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

Потрібно більше зусиль і рішучості світових лідерів, щоб російський терор нарешті програв - Зеленський

11:14 23.05.2024
Українські спортсмени отримали вже 78 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі

Українські спортсмени отримали вже 78 ліцензій на участь в Олімпіаді в Парижі

22:44 22.05.2024
Волонтери ТЧХУ допомагають потерпілим від авіаудару ворога по Харкову

Волонтери ТЧХУ допомагають потерпілим від авіаудару ворога по Харкову

07:03 21.05.2024
В Україні через війну зростають потреби в гуманітарній допомозі, проте її обсяги зменшуються

В Україні через війну зростають потреби в гуманітарній допомозі, проте її обсяги зменшуються

17:28 20.05.2024
Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

Порошенко привіз техніку підрозділам ППО та військової авіації

14:06 18.05.2024
Кличко відвіз допомогу бійцям під Вовчанськ і Куп'янськ

Кличко відвіз допомогу бійцям під Вовчанськ і Куп'янськ

18:50 16.05.2024
Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди - Кличко

Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди - Кличко

16:29 16.05.2024
"Інтерпайп" Пінчука передав військовим на харківському та донецькому напрямках FPV-дрони та "мавіки"

"Інтерпайп" Пінчука передав військовим на харківському та донецькому напрямках FPV-дрони та "мавіки"

12:50 16.05.2024
Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

Голова Військового комітету НАТО: Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою; все, що їм потрібно, - наша допомога

09:56 16.05.2024
Сейм Польщі вніс зміни до закону про допомогу громадянам України

Сейм Польщі вніс зміни до закону про допомогу громадянам України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд грн - нарада в Зеленського

Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

ОСТАННЄ

Держкіно закликає міжнародну та українську спільноту припинити будь-яку співпрацю з російськими й афілійованими компаніями

США і Захід повинні прискорити і збільшити надання допомоги, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні, - Помпео

Зеленський у Харкові відвідав місце удару по поліграфкомплексу

На Кіровоградщині працює ППО - обладміністрація

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України зупинили російські війська на харківському напрямку

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС - Жовква

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Кількість бойових зіткнень на фронті перевищила 50, ворог відновив високу інтенсивність атак на покровському напрямку - Генштаб

У більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях до кінця доби можливі грози зі шквальним вітром

МОН затвердило скорочені освітні програми з українознавчих предметів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА