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13:20 24.05.2024

СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

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СБУ заочно повідомила про підозру Валентину Матвієнко, яка сприяє війні РФ проти України

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру голові Ради федерації федеральних зборів РФ Валентині Матвієнко, яка санкціонувала російське повномасштабне вторгнення проти України.

"Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко – голови ради федерації федеральних зборів рф, яка сприяє російській війні проти України. Фігурантка входить до найближчого кола соратників путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення рф", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі СБУ.

Зазначається, що Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ РФ на територію України, а також погодила ратифікацію угод про "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу країни-агресора.

Правоохоронці також встановили, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на окупованих територіях України під виглядом їх інтеграції в "законодавче поле" РФ.

Окрім цього, чиновниця продовжує публічно поширювати фейки про ЗСУ та ситуацію на фронті.

"У ході численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів, посадовиця заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її повного захоплення", - наголошується в повідомленні.

Судово-лінгвістична експертиза, яка була ініційована СБУ, підтвердила факти злочинної діяльності Матвієнко проти України.

На підставі нових доказів слідчі СБУ заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У пресслужбі СБУ нагадали, що раніше Матвієнко заочно повідомили про підозру за ще двома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у підбурюванні до розв'язування та ведення агресивної війни.

Оскільки зловмисниця перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Теги: #матвієнко #сбу #підозра

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