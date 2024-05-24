Студентам на окупованій території та за кордоном дозволять надавати військово-облікові документи до вишів після скасування воєнного стану

Студентам, які перебувають на тимчасово окупованій території, територіях активних бойових дій або за кордоном, дозволять надавати до вишів військово-облікові документи після припинення воєнного стану, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"На виконання протокольного доручення віцепрем’єра МОН опрацювало проєкт постанови Кабміну "Про внесення зміни до пункту 34 порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Згідно з документом, планується відтермінувати подання до закладів освіти військово-облікових документів такими студентами до моменту припинення воєнного стану або до прибуття здобувача освіти на підконтрольну уряду територію", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства за результатами засідання Координаційного штабу з питань окупованих територій.

Зокрема, нова норма стосуватиметься здобувачів, які навчаються онлайн в українських закладах освіти, перебуваючи за кордоном, на територіях активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях, і не мають змоги прибути фізично для постановки на військовий облік.