Для Харкова та області є відповідні програми забезпечення світлом і теплом, це пріоритет - глава Міненерго

Харків і Харківська область сьогодні є пріоритетом для Міністерства енергетики у вирішенні завдань енерго- і теплозабезпечення після масованих обстрілів РФ і руйнування генерувальних об'єктів, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми працюємо постійно. Є відповідні програми, є відповідний штаб, який цим опікується 24/7. Уже сьогодні визначено відповідні точки, певне обладнання, яке потрібно буде встановити до початку опалювального сезону саме в Харкові та Харківській області", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

"Не хочу зараз про деталі, але сьогодні ми виходимо з того, як швидко забезпечити автономність у теплопостачанні та електропостачанні... у разі якщо Зміївська ТЕС не зможе взагалі відновитися до опалювального сезону", - додав Галущенко.

За його словами, через постійні обстріли, близькість до ворога фактично повністю зруйнована генерація в регіоні.

"Причому зруйновані не тільки великі станції, як Зміївська ТЕС або ТЕЦ-5, а й маленькі станції ТЕЦ-3, ТЕЦ-2 ЕСХАР. Умовно, вони всі зруйновані майже під нуль", - наголосив глава Міненерго.