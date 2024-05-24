Події

10:11 24.05.2024

Погоджено примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківщини

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Погоджено примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківщини

Погоджено рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками… Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що спочатку евакуйованих планують розмістити в Харкові, а потім їх прийматиме Волинська область.

Згідно з повідомленням, евакуація проводитиметься протягом 60 днів.

Теги: #діти #харківська_область #евакуація

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