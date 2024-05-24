Зранку росіяни вдарили по Нікопольському району дронами-камікадзе, є постраждалі

Зранку російські окупанти завдали ударів по Нікопольському району дронами-камікадзе, є постраждалі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Уже з самого ранку ворог знову цілиться по Нікопольщині. Кілька разів він ударив по райцентру дронами-камікадзе. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Попередньо, двоє постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Також за даними обладміністрації, пошкоджено чотириповерхівку, магазин, мікроавтобус і легкове авто.

"Яких ще збитків завдали окупанти, зараз уточнюється", - додав Лисак.