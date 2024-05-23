Єрмак під час саміту UNITED24: Україні не потрібен будь-який мир, нам потрібен справедливий мир

Глобальний саміт миру має стати потужним кроком до припинення війни та встановлення справедливого миру для України, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час панельної дискусії на саміті UNITED24, присвяченій Глобальному саміту миру, повідомляє пресслужба Офісу глави держави в четвер увечері.

"Дуже важливо, щоб цей інавгураційний саміт був успішним. Ми вважаємо, що це буде потужний крок до припинення війни та повернення справедливого миру. Тому що нам не потрібен будь-який мир, нам потрібен мир справедливий", - зазначив Єрмак.

Саме тому, за його словами, запропонована президентом України Формула миру базується на міжнародному праві. Він також наголосив, що війна Росії проти України стосується будь-якої людини у світі.

"Тому що це про наше зерно, про екологію, про окуповану росіянами Запорізьку АЕС. І, наприклад, питання полонених - це не тільки українське питання, і його неможливо вирішити за допомогою традиційної дипломатії", - пояснив керівник Офісу президента.

Зазначається, що участь у дискусії також брав професор Гарвардського університету, історик Сергій Плохій.

Він висловив думку, що ця війна не може закінчитися компромісом. Адже компроміс фактично створить підстави для нового світового конфлікту, і це важливо розуміти партнерам України. Історик також наголосив, що для України неможливий так званий німецький чи корейський варіант.

"Двох Україн" не може бути. Може бути тільки одна Україна, і це має ґрунтуватися тільки на міжнародному праві. Це аргумент, який працює і на Глобальному Півдні, і на Глобальній Півночі, де завгодно", - підсумував Плохій.