Окупанти за добу випустили по Україні 13 ракет і завдали 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів

Російські окупанти від початку доби завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.30 четверга.

Крім того, за даними Генштабу, росіяни завдали 387 ударів дронамі-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ із різних видів озброєнь, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню.