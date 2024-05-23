Події

23:19 23.05.2024

Окупанти за добу випустили по Україні 13 ракет і завдали 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів

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Окупанти за добу випустили по Україні 13 ракет і завдали 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів

Російські окупанти від початку доби завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.30 четверга.

Крім того, за даними Генштабу, росіяни завдали 387 ударів дронамі-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ із різних видів озброєнь, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню.

 

Теги: #україна #генштаб #зведення

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