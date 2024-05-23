Події

20:41 23.05.2024

Визначених Укренерго лімітів вистачить Києву 24 травня в середньому на 76% потреб, діятимуть графіки відключень

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Визначених Укренерго лімітів вистачить Києву 24 травня в середньому на 76% потреб, діятимуть графіки відключень

У Києві 24 травня протягом дня діятимуть графіки погодинних відключень, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"За вказівкою Укренерго завтра, 24 травня, у Києві діятимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів із 00:00 до 24:00", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

За словами начальника КМВА, визначених Укренерго лімітів вистачить столиці в середньому на 76% потреб.

 

 

 

Теги: #електроенергія #відключення

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