Визначених Укренерго лімітів вистачить Києву 24 травня в середньому на 76% потреб, діятимуть графіки відключень

У Києві 24 травня протягом дня діятимуть графіки погодинних відключень, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"За вказівкою Укренерго завтра, 24 травня, у Києві діятимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів із 00:00 до 24:00", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

За словами начальника КМВА, визначених Укренерго лімітів вистачить столиці в середньому на 76% потреб.