Прем'єр Греції підтвердив свою участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Поговорив із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом про майбутній Саміт миру у Швейцарії. Вдячний панові прем'єр-міністру за підтвердження його участі. Ми обговорили зусилля, необхідні для залучення широкого кола держав", - написав Зеленський у соцмережі Х.

За словами президента, "Україна має повну підтримку Греції і щодо початку у червні фактичних переговорів про вступ до ЄС".

Окрім цього, Україна та Греція продовжують роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.