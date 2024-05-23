Події

19:34 23.05.2024

110 ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка: Ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку

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110 ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка: Ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку

Сили оборони в четвер збили черговий ворожий СУ-25, повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два", - йдеться в повідомленні пресслужби бригади у фейсбуці у четвер.

 

 

 

Теги: #су25 #ураження

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