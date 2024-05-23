Події

19:24 23.05.2024

ВР хоче вдосконалити судовий контроль за виконанням рішень судів

1 хв читати
ВР хоче вдосконалити судовий контроль за виконанням рішень судів

Верховна Рада має намір удосконалити механізм судового контролю за виконанням рішень судів.

Відповідний законопроєкт №9462 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення положень про судовий контроль у першому читанні проголосували 247 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Законопроєкт, зокрема, пропонує встановити, що Невиконання боржником рішення суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна стягувача або майна, присудженого на користь стягувача, протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання такого судового рішення шляхом стягнення з боржника суми вартості відповідного майна.

Документ також визначає категорії адміністративних справ, у яких суд буде зобов'язаний застосовувати заходи судового контролю за зверненням стягувача. Крім цього, законопроєкт встановлює, що в адміністративному судочинстві відсутність виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду не перешкоджає суду застосувати заходи судового контролю.

"Законопроєкт спрямований на певні організаційні покращення для виконання рішень судів. Суди встановлюватимуть контроль за їх виконанням у господарських і цивільних справах", - сказав голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов (фракція "Слуга народу") на брифінгу в четвер.

Теги: #контроль #рада #суди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 23.05.2024
Рада має намір дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити Мін'юсту і нотаріусів

Рада має намір дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити Мін'юсту і нотаріусів

20:17 23.05.2024
Рада має намір дати можливість засудженим працювати на підставі цивільно-правових договорів

Рада має намір дати можливість засудженим працювати на підставі цивільно-правових договорів

19:53 23.05.2024
Рада має намір розвантажити Київський міський окружний адміністративний суд від накопичених судових справ

Рада має намір розвантажити Київський міський окружний адміністративний суд від накопичених судових справ

07:40 23.05.2024
Інвестфонд Oaktree отримав контроль над міланським футбольним клубом "Інтер"

Інвестфонд Oaktree отримав контроль над міланським футбольним клубом "Інтер"

08:56 22.05.2024
Раді пропонують створити ТСК щодо використання коштів держбюджету на фортифікації та БПЛА

Раді пропонують створити ТСК щодо використання коштів держбюджету на фортифікації та БПЛА

20:12 21.05.2024
Геращенко має намір звернутися до Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку спікера Ради

Геращенко має намір звернутися до Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку спікера Ради

13:25 10.05.2024
У сховищі музею Івана Гончара встановлено сучасну систему контролю клімату для збереження цінних експонатів - Кличко

У сховищі музею Івана Гончара встановлено сучасну систему контролю клімату для збереження цінних експонатів - Кличко

14:22 05.04.2024
РФ взяла під контроль близько 180 компаній після повномасштабного вторгнення в Україну - британська розвідка

РФ взяла під контроль близько 180 компаній після повномасштабного вторгнення в Україну - британська розвідка

20:13 02.04.2024
Зеленський заявив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино

Зеленський заявив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино

20:32 15.03.2024
Незгодні з висновками ВЛК громадяни, які мали статус непридатних до військової служби, скористаються правом оскаржувати їх у судах - юрист

Незгодні з висновками ВЛК громадяни, які мали статус непридатних до військової служби, скористаються правом оскаржувати їх у судах - юрист

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі 29 квітня збільшилася до восьми - у лікарні померла чотирирічна дівчинка

110 ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка: Ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку

Зеленський про бойові дії на харківському напрямку й на Донбасі: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

UNITED24 розпочинає глобальний збір на бойові роботизовані платформи

Голова Нацполіції: Військовозобов'язаного, який перебуває в розшуку ТЦК, поліція туди й доправить, а під час спроби втекти від поліцейського може застосовуватися сила

ОСТАННЄ

Кількість ворожих атак на фронті зросла до 79, окупанти авіаударами зрівнюють із землею Вовчанськ

Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі 29 квітня збільшилася до восьми - у лікарні померла чотирирічна дівчинка

Визначених Укренерго лімітів вистачить Києву 24 травня в середньому на 76% потреб, діятимуть графіки відключень

Активні бойові зіткнення в районах Кліщіївки й Андріївки тривають - ОСУВ "Хортиця"

Прем'єр Греції підтвердив свою участь у Саміті миру

Прем'єр-міністр Норвегії підтвердив участь країни в Саміті миру

110 ОМБ ім. генерал-хорунжого Марка Безручка: Ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку

NAUDI став співорганізатором Першого американсько-українського "Саміту Свободи"

ГА ООН схвалила резолюцію про визнання подій у Сребрениці 1995 року геноцидом

Зеленський про бойові дії на харківському напрямку й на Донбасі: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА