ГА ООН схвалила резолюцію про визнання подій у Сребрениці 1995 року геноцидом

На Генеральній асамблеї ООН у четвер відбулося голосування про визнання подій 1995 року в Сребрениці геноцидом.

На підтримку резолюції виступили 84 країни, проти висловилися 19, 68 країн утрималися.

Трансляцію засідання вела телевізійна служба ООН.

Резолюцію про заснування Міжнародного дня пам'яті про геноцид 1995 року в Сребрениці запропонували Німеччина, Боснія і Герцеговина та низка інших країн. Проти неї різко висловилися Сербія та етнічні серби в Боснії і Герцеговині.