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16:58 23.05.2024

Глава Нацполіції: Якщо чоловік на вулиці не показав на вимогу поліції документів, може відбутися адмінзатримання для встановлення особи

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Глава Нацполіції: Якщо чоловік на вулиці не показав на вимогу поліції документів, може відбутися адмінзатримання для встановлення особи

Голова Національної поліції України Іван Вигівський пояснив алгоритм дій поліцейських у разі відсутності документів у чоловіків, які перебувають поза домом.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про те, що може статися, якщо, приміром, чоловік вийшов із дому без документів, а поліцейські попросили пред'явити їх, Вигівський зазначив, що дії поліцейського залежатимуть від того, яких саме документів немає.

"Наприклад, у громадянина є документ, що посвідчує його особу, проте відсутній військово-обліковий документ. В такому випадку поліцейський документує цей факт, після чого з метою надання правової оцінки діям особи матеріали надсилає до ТЦК та СП", - сказав голова Нацполіції.

При цьому він наголосив, що цей алгоритм працює в разі, якщо звернення ТЦК і СП до підрозділу поліції про доставлення саме цієї людини не надходило.

"Інший випадок: якщо до підрозділу поліції в установленому порядку від ТЦК та СП надходило звернення щодо цієї особи, тоді у поліцейського виникає право на здійснення адміністративного затримання та доставлення її до відповідного ТЦК та СП", - пояснив Вигівський.

Він також зазначив: "А якщо під час перевірки в особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи".

Глава Нацполіції уточнив, що в такому разі затримання може тривати не більше трьох годин.

Теги: #чоловіки #документи #поліція

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