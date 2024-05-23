Голова Нацполіції про спілкування поліцейського з військовозобов'язаними: За злісну непокору - адміністративна і навіть кримінальна відповідальність

Голова Національної поліції України Іван Вигівський роз'яснив, які обставини і дії військовозобов'язаних під час спілкування із працівниками поліції і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) тягнуть за собою адміністративну і кримінальну відповідальність.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова Нацполіції розповів, що в разі невиконання обов'язку з'явитися за викликом ТЦК та СП для військовозобов'язаного передбачена адміністративна відповідальність.

"Водночас за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період настає кримінальна відповідальність, передбачена статтею 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) Кримінального кодексу України", - повідомив Вигівський.

Він також пояснив, що якщо військовозобов'язаний вчинить злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, то його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУпАП.

"А у разі вчинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 Кримінального кодексу України", - додав голова Нацполіції.