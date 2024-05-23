Ворог загруз у вуличних боях за Вовчанськ, найжорсткіші бої - на покровському та курахівському напрямках - Сирський

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Після перших незначних успіхів під час наступальних боїв у Харківській області противник повністю загруз у вуличних боях за Вовчанськ, найінтенсивніші та найжорсткіші бої тривають на покровському та курахівському напрямках, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Продовжую свою роботу в частинах Східного фронту. Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - написав Сирський у фейсбуці.

За його словами, у районі Липців ворог також зазнав суттєвих втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що на куп'янському напрямку тривають бої в лісовому масиві на північ від міста.

"Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл", - повідомив Сирський.

Крім того, інтенсивні бойові дії тривають у районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються українськими протитанковими засобами і FPV-дронами ще під час висування, зазначив Сирський.

"Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на покровському та курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються і з використанням бронетехніки, і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах і багах", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що на інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менші.

"Ключова мета моєї роботи - вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами тощо. Хочу відмітити ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами. Звісно, що є проблеми, які потребують швидких та кардинальних рішень", - зазначив Сирський.