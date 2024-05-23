Події

14:35 23.05.2024

Окупанти знову завдали удару по Харкову і Дергачах, є постраждалий - обладміністрація

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Мешканець міста Дергачі Харківського району дістав поранення внаслідок російського удару керованими авабомбами в четвер, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"У Дергачах є інформація про одного пораненого. Огляд триває", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в четвер.

Ще один удар керованими авіабомбами окупанти завдали по Харкову, повідомив голова обладміністрації.

Як повідомлялося, раніше в четвер Збройні сили РФ завдали ракетних ударів по Харкову, семеро людей загинули, 16 постраждали.

Теги: #удар #харківська_область

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