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12:41 23.05.2024

Прикордонники не беруть до уваги застосунок "Резерв+" під час перетину кордону

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Прикордонники не беруть до уваги застосунок "Резерв+" під час перетину кордону
Фото: Міноборони України

Прикордонники не беруть до уваги застосунок "Резерв+" під час перетину громадянами кордону, приймають винятково паперовий військово-обліковий документ, виданий у територіальних центрах комплектування, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Це - виключно для оновлення своїх даних (застосунок "Резерв +" - ІФ-У), і виключно це для громадян. Тому що на кордоні наші співробітники не беруть до уваги цей застосунок. Ми перевіряємо виключно паперовий документ - військово-обліковий документ із відповідними відмітками у тих осіб, у кого ми наразі додатково почали перевіряти наявність цього документа", - сказав він в ефірі телемарафону.

Речник також зазначив, що з березня 2024 року між Держприкордонслужбою та Міноборони налагоджено інформаційну взаємодію між базами даних.

"Це фактично бази даних нашого відомства і системи "Оберіг", де за необхідності, як додатковий інструмент, прикордонники можуть його використовувати, щоб перевірити, чи не використовує людина підроблені документи, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі "Оберіг", - сказав Демченко.

Пізніше на брифінгу в Media Center Ukraine у Києві речник наголосив, що прикордонники приймають винятково військово-обліковий документ, який видано в територіальних центрах комплектування.

"Якщо говорити про будь-які застосунки, якими користуються військовозобов'язані, щоб оновлювати свої дані в системах про себе, ми не приймаємо. Виключно військово-обліковий документ, який видано в ТЦК і де пр необхідні відмітки про відстрочку або ж виключення з військового обліку",- сказав Демченко.

У Держприкордонслужбі також уточнили, що в постанові уряду, оприлюдненій 17 травня, передбачено військово-обліковий документ в електронній формі, але "застосунки, на які всі наразі звертають увагу, не є військово-обліковим документом в електронній формі".

"Коли ця процедура запрацює, коли буде сформовано військово-обліковий документ в електронній формі, лише тоді прикордонники почнуть його приймати за документ, якщо це буде також прописано в правилах перетину державного кордону", - пояснив Демченко.

Теги: #прикордонники #резерв #застосунок

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