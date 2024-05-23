Українська молодь отримає сертифікати в "Дії" на книжки вже у 2024 році

У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявляють, що громадянам України, які досягли 18-річного віку, з 1 липня 2024 року почнуть видавати сертифікати на купівлю книжок через мобільний застосунок "Дія".

"Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроєкт № 11251 "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг". Законопроєкт передбачає надання громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книг, реалізація якої має розпочатися вже з 1 липня 2024 року", - повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що державну допомогу молоді люди зможуть використати для придбання книжкових видань державною мовою в паперовій або електронній формі, зокрема аудіофайлів та видань для людей із порушеннями зору.

"Для цього українці, що досягли у 2024 році 18 років, мають скористатися Єдиним державним вебпорталом електронних послуг "Портал Дія" або мобільним додатком "Дія", - ідеться в повідомленні.