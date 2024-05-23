Ворог за добу втратив 1330 людей

Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів, 11 танків, 27 бронемашин, 40 артсистем, 45 БПЛА, а також 75 одиниць авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали особового складу - близько 497 700 (+1330) осіб, танків - 7622 (+11) од, бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од., артилерійських систем – 12860 (+40) од., РСЗВ – 1077 (+0) од., засоби ППО ‒ 813 (+1) од., літаків – 355 (+1) од., гелікоптерів – 326 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45), крилаті ракети - 2209 (+1), кораблі/катери - 27 (+0) од., підводні човни - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 17513 (+71) од., спеціальна техніка - 2094 (+4)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.