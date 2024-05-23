Єрмак закликав молодіжних лідерів країн Глобального півдня поширювати інформацію про Саміт миру

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками Ради з молодіжних питань при президенті України та молодіжними лідерами країн Глобального Півдня, яких закликав поширювати інформацію про Глобальний саміт миру, повідомляє пресслужба глави держави.

"Безумовно, важливо, щоб великі зірки, великі політики говорили. Але мені здається, що сьогодні ви – молоді, розумні, креативні – можете своїми діями об'єднати мільйони молодих людей. Це гарна нагода показати, що молодь має великий вплив", – сказав Єрмак.

Він розповів про Формулу миру та підготовку до Саміту миру. Єрмак наголосив, що агресія Росії впливає не лише на Україну. Тому учасники саміту, які поважають міжнародне право та Статут ООН, мають не лише сприяти встановленню справедливого миру в Україні, а й напрацювати механізми, які стануть у майбутньому основою безпеки для всього світу.

"Коли ми бачимо, що люди не знають, як зупинити одну війну, у світі спалахують інші конфлікти. Нам випала місія на нашому прикладі показати: сьогодні сильні лідери спроможні ухвалювати сильні рішення", – резюмував Єрмак.