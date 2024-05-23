Події

07:11 23.05.2024

Передпродаж квитків на фільм "Дедпул і Росомаха" побив рекорд

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Передпродаж квитків на фільм "Дедпул і Росомаха" побив рекорд

Попередній продаж квитків на фільм "Дедпул і Росомаха" в перший день демонструє рекорд, заявив головний виконавчий директор мережі кінотеатрів AMC Entertainment Holdings Inc. Адам Арон.

"Багато примітних фільмів побачать світ у травні, червні та липні. Зокрема, "Дедпул і Росомаха" з Раяном Рейнольдсом і Х'ю Джекманом у головних ролях", - написав він у середу в соцмережі X.

Прем'єра картини запланована на 25 липня.

"Близько 200 тис. кіноманів вже купили квитки в AMC. Це більше продажу квитків першого дня в AMC, ніж на будь-який інший фільм з рейтингом R (для людей старше 17 років - ІФ-У)", - повідомив Арон.

Негативний вплив на фінансові показники AMC на початку цього року справив страйк у Голлівуді, але голова компанії сподівається на відновлення касових зборів. За його словами, перелік фільмів, які вийдуть на екрани пізніше у 2024 році, у 2025 році та у першому півріччі 2026 року, є багатообіцяючим.

Гендиректор заявив, що касові збори у другому кварталі перевищать показник за січень-березень, але все одно будуть "значно нижчими" суми, отриманої роком раніше, оскільки другий квартал був "найбільш сильним кварталом за весь 2023 рік".

Тим не менше, він очікує, що літні касові збори будуть "більш сильними, здоровими і зростатимуть", чому сприятиме вихід фільмів "Дедпул і Росомаха", а також четвертої частини мультфільму "Гидкий я" та сиквела фільму "Смерч".

AMC Entertainment є найбільшою у світі мережею кінотеатрів із більш ніж 10 тис. екранів на 900 майданчиках у всьому світі.

Котирування акцій компанії знижуються на 2,6% під час торгів у середу. Ринкова вартість AMC Entertainment із початку поточного року впала на 26% (до $1,37 млрд), тоді як фондовий індекс S&P 500 зріс на 11,5%.

Теги: #прогноз #кіно #сша

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