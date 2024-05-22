Уряд Італії збільшив фінансування українським студентам

Уряд Італії цього року збільшив фінансування, доступне для молодих українців, які мають намір навчатися в Італії та відповідають вимогам, повідомив посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо.

Як зазначив посол у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", Італія через Міністерство закордонних справ надає стипендії українським студентам з метою підтримки та сприяння співпраці в культурній, науковій і технологічній сферах та поширенню італійської мови і культури.

"Ми з гордістю повідомляємо, що цього року фінансування, доступне для молодих українців, які мають намір навчатися в Італії та відповідають вимогам, було збільшено. За допомогою цієї ініціативи ми маємо намір підтвердити нашу близькість і постійну підтримку найбільш гідних українських студентів у цей складний час", - наголосив Дзадзо.

Як повідомляє Італійський інститут культури в Україні, заявки приймаються до 14 червня.

Загальні умови участі в конкурсі на 2024/2025 рр. можна переглянути на порталі https://studyinitaly.esteri.it, де кандидати можуть зареєструватися та заповнити відповідний формуляр до 14 червня 2024 р. (до 14:00 за італійським часом) для участі у відборі.