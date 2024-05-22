Події

18:58 22.05.2024

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агрофірму, житловий будинок - голова ОВА

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У середу російські окупанти атакували з дронів-камікадзе та артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок цього пошкоджено житловий будинок, агрофірму, екскаватор, адмінбудівлю, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Два десятки атак на Нікопольщину за день. Були артобстріли. Втім, переважна більшість – удари дронами-камікадзе. Ворог тероризував Нікополь, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Пошкоджені екскаватор, мікроавтобус, вантажівка і легкове авто. Понівечені двоповерховий житловий будинок, господарська споруда, газогін. Побиті магазин, адмінбудівля й агрофірма", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів у Новомосковському районі пошкоджено шість будинків та авто.

Ворог також ударив балістикою по Дніпровському району, без жертв.

Теги: #дніпропетровська_область #атака

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