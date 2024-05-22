Події

17:56 22.05.2024

Албанія буде представлена на Саміті миру - Зеленський

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Албанія буде представлена на Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у середу розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

"Поспілкувався з великим другом України – прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою. Обговорили підготовку до майбутнього Саміту миру у Швейцарії. Я вдячний прем’єр-міністрові за те, що Албанія буде представлена на Саміті", - написав президент у телеграмі.

За словами Зеленського, він розповів співрозмовнику про ситуацію на полі бою, зокрема про оборону Харківщини, і обговорив із прем'єром Албанії подальшу оборонну співпрацю.

Теги: #саміт_миру #албанія

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