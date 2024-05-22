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17:17 22.05.2024

Польща збільшить кількість військ на кордоні з Білоруссю - Міноборони

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Польща збільшить кількість військ на кордоні з Білоруссю - Міноборони

Польща збільшить кількість військ на кордоні з Білоруссю та їх фінансування, заявив у середу міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

"На кордоні діють усі державні служби, а за захист відповідає Прикордонна служба за підтримки Війська Польського і Підляського військового оперативного з'єднання", - сказав Косіняк-Камиш, слова якого наводить агентство PAP.

"Там 5,5 тисячі солдатів. Ми збільшуємо фінансування, цього року з бюджету міністерства національної оборони ми виділимо 850 мільйонів злотих (близько $217 млн - "ІФ-У") на фінансування цієї оперативної групи", - додав він.

Для порівняння, зазначив міністр, "у зіставлюваному періоді минулого року це було 500 мільйонів злотих" ($128 млн).

"І ми готові збільшити присутність армії на кордоні", - додав Косіняк-Камиш.

"Білоруський кордон буде захищено, і поліція, і прикордонна служба будуть забезпечені ще якіснішим оснащенням", - сказав він.

Теги: #польща

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