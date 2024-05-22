Єрмак обговорив із Салліваном посилення української ППО та підготовку Саміту миру

Фото: Офіс Президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у рамках постійного діалогу провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Єрмак детально поінформував про ситуацію на фронті та наголосив на важливості посилення нашої протиповітряної оборони сучасними західними системами", - зазначається в повідомленні.

Під час розмови Єрмак розповів про підготовку України до першого Глобального саміту миру і важливість участі в ньому країн з усіх континентів. Також сторони обговорили саміт НАТО у Вашингтоні. Окремо приділили увагу угоді про гарантії безпеки між Україною та США, робота над якою наближається до завершення.

Єрмак подякував Саллівану, президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за підтримку України в боротьбі з повномасштабною російською агресією, а також за оборонний пакет, який уже працює на полі бою.