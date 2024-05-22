У Харкові четверо постраждалих після обстрілу РФ - мер

Унаслідок удару, завданого ЗС РФ по Харкову о 13:45, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Четверо людей поранені", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив, що один із поранених унаслідок удару, завданого по Харкову ЗС РФ, у важкому стані. "Щонайменше четверо поранених, один у важкому стані - водій тролейбуса", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що ворожий удар спровокував пожежу в багатоквартирному житловому будинку, пошкоджено автомобілі.