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12:21 22.05.2024

За рік погіршився психоемоційний стан учнів і знизилася мотивація до навчання - дослідження

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За рік погіршився психоемоційний стан учнів і знизилася мотивація до навчання - дослідження

За рік погіршився психоемоційний стан учнів і знизилася мотивація до навчання, свідчить дослідження Державної служби якості освіти України.

Як повідомили у відомстві, 52% опитаних учителів звертають увагу на нестабільний психоемоційний стан учнів (2021/22 - 21%, 2022/23 - 40%), 38% - заявляють про тривожний стан учнів (2021/22 - 13%, 2022/23 - 27%), 68% - кажуть, що учні стали більш втомленими (2021/22 - 33%, 2022/23 - 52%), 50% - що учні стали більш напруженими (2021/22 - 20%, 2022/23 - 41%) і 60% учителів відзначають зниження мотивації до навчання (2021/22 - 40%, 2022/23 - 50%).

Дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2023-2024 навчальному році проводилося з 26 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року шляхом анкетування 118 закладів загальної середньої освіти. Зокрема, серед опитаних - 118 керівників, 3860 вчителів, понад 10120 батьків учнів і 3763 учні (переважно десятикласники).

Теги: #ментальне_здоровя #мотивація #учні

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