Інтерфакс-Україна
Події
14:14 10.07.2025

Понад 80% українців живуть у хронічному стресі, послуги підтримки ментального здоров'я потрібні кожній громаді – перша леді

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Перша леді України Олена Зеленська відзначає необхідність масштабування надання послуг із захисту ментального здоров'я в Україні, відзначаючи, що переважна більшість українців зараз живе у хронічному стресі та в постійній емоційній напрузі.

"Багато зусиль докладається для розширення масштабів діяльності, щоби послуги з ментального здоров'я були доступні в кожній громаді, а для цього потрібна підтримка партнерів. Ключовим актором в цій сфері є Координаційний центр з ментального здоров'я при Кабінеті міністрів", - сказала Зеленська на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

"Понад 80% українців живуть у хронічному стресі та емоційній напрузі… Наша економіка продовжує функціонувати завдяки мільйонам людей, які йдуть на роботу після ночей, проведених у підвалах. В ці моменти головними емоціями, які вони переживають, є втома, напруга і відчай", - розповіла вона.

Перша леді також розповіла, що в Україні працює 11 тис реабілітологів, і за останні півтора роки вони допомогли 600 тис українців, які отримали травми внаслідок бойових дій та ворожих ударів по Україні. "Ми вчимося у найкращих світових клінік… але наш власний досвід також зріс до такого рівня, що ми вже можемо ним ділитись, і з цією метою Україна започаткувала медичне партнерство – це пряма міжнародна співпраця між медичними закладами", - сказала Зеленська, запросивши учасників конференції долучитися до цієї ініціативи.

Теги: #ментальне_здоровя #urc2025 #перша_леді

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