МОЗ планує до кінця 2025р розширити мережу центрів ментального здоров’я до 200

Міністерство охорони здоров'я планує до кінця 2025 року розширити мережу центрів ментального здоров’я до 200.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", станом на травень 2025 року в Україні вже працює 126 центрів, в яких допомогу отримали понад 37 тис. українців.

Як повідомлялося, згідно з даними четвертої хвилі всеукраїнського дослідження, проведеної у грудні 2024-січні 2025 року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

Станом на початок 2025 року кількість українців, які вже звертаються по психологічну допомогу, зросла з 7% в 2022 р. до 17% на початку 2025 р. При цьому відсоток тих, хто категорично не планує звертатися по психологічну допомогу, зменшився практично удвічі: з 46% у 2022 році до 22% у 2025 році. Основними групами, що найбільше потребують психологічної допомоги, залишаються військові (68%), ті, хто втратив близьких унаслідок війни (65%), цивільні, які пережили бойові дії (42%) або перебували в окупації (41%).