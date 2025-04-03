Інтерфакс-Україна

Події

12:56 03.04.2025

Українські учні вибороли 31 нагороду на Міжнародному фестивалі інженерії

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Українські учні вибороли 31 нагороду на Міжнародному фестивалі інженерії, науки та технологій "I-FEST", повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Міжнародний фестиваль інженерії, науки та технологій "I-FEST" — найбільше змагання юних дослідників та розробників на Африканському континенті. Цьогоріч він відбувся в туніському Хаммаметі, зібравши 1200 учасників із 40 країн світу. Україну на конкурсі представляли 30 вихованців МАН із 14 областей. Вісім із них презентували математичні проєкти. Учасники змагалися у восьми категоріях: фізика, науки про довкілля, суспільні науки, комп’ютерні науки, інженерія, науки про життя, мультимедіа та математика", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що українська команда виборола 31 нагороду: 4 золотих, 8 срібних, 12 бронзових медалей та 6 почесних відзнак, а до десятки найкращих проєктів конкурсу увійшла робота Олександри Табакової.

Теги: #фестиваль #учні #i_fest

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