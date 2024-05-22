На Харківщині від обстрілів постраждали дві жінки

Фото: Харківська ОВА

У Харківській області внаслідок обстрілів за минулу добу постраждали дві жінки - у Чугуєві та Гоптівці, зафіксовано множинні руйнування цивільної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що в ніч на середу збройні сили РФ обстріляли Дружелюбівку Борівської громади Ізюмського району Харківської області. "Внаслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджені господарчі споруди", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його даними, внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва постраждали 21-річна жінка, напередодні внаслідок ворожого артобстрілу с. Гоптівки також була поранена жінка.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів Білого Колодязя пошкоджена робоча будівля підприємства. У Липцях унаслідок артобстрілу пошкоджені дві госпбудівлі та приватний будинок.

У Золочеві внаслідок авіаудару КАБами зруйнований дитячий садок і місцевий ринок. Пошкоджена школа, магазини, ресторан, 5 двоповерхових багатоквартирних і приватних будинків.