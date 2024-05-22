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08:56 22.05.2024

Раді пропонують створити ТСК щодо використання коштів держбюджету на фортифікації та БПЛА

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Раді пропонують створити ТСК щодо використання коштів держбюджету на фортифікації та БПЛА

Народні депутати пропонують створити в парламенті тимчасову спецкомісію (ТСК) щодо використання коштів держбюджету на облаштування фортифікацій на фронті та виготовлення і закупівлю БПЛА.

Відповідний проєкт постанови №11282 про утворення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо використання коштів державного бюджету, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотних літальних апаратів для військових частин та підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт українського парламенту.

Серед авторів проєкту постанови - нардепи Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність"), Олександра Устінова ("Голос"), Андрій Мотовиловець ("Слуга народу"), віцеспікерка Олена Кондратюк.

Автори документа пропонують головою ТСК обрати Миколу Задорожного ("Слуга народу").

Як повідомлялося, у вівторок спікер парламенту Руслан Стефанчук достроково оголосив перерву в пленарному засіданні Верховної Ради через те, що фракція "Європейська солідарність" заблокувала трибуну, вимагаючи створення ТСК із фортифікацій і дронів.

 

 

Теги: #рада #тск

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