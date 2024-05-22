В області частково відновлено енергопостачання - Сумська ОВА

У Сумському, Роменському та Охтирському районах відновлено електропостачання, порушене внаслідок ударів безпілотниками окупантів, повідомляє обласна військова адміністрація в середу вранці.

"Енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинене сьогодні, 22 травня, вночі внаслідок ворожого авіаційного удару", - йдеться в повідомленні.

Водночас в ОВА інформують про те, що в Шосткинському та Конотопському районах роботи з відновлення подачі електроенергії тривають.