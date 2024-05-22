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07:03 22.05.2024

Окупанти за добу завдали 391 удару по Запорізькій області, є руйнування

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Окупанти за добу завдали 391 удару по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу завдали 391 удару по населених пунктах Запорізької області, внаслідок обстрілу є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"Протягом доби окупанти 391 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, Війська рф вдарили ракетою по Запоріжжю. Ворог завдав 2 авіаційних ударів по Новоандріївці. 182 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

15 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку і Левадне.

191 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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