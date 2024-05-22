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06:04 22.05.2024

США вважають, що РФ запустила космічну зброю на шляху американського супутника

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США вважають, що РФ запустила космічну зброю на шляху американського супутника

Минулого тижня Росія запустила супутник, який, на думку американських спецслужб, є зброєю, здатною перевіряти й атакувати інші супутники, заявило у вівторок Космічне командування США, оскільки російський космічний апарат переслідує на орбіті американський супутник-шпигун, повідомляє в середу Reuters'.

Російська ракета-носій "Союз" стартувала з космодрому Плесецьк приблизно за 800 км на північ від Москви 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше дев'ять супутників, включно з КОСМОС-2576 – типом російського військового космічного апарату-"інспектора", який американські офіційні особи давно засуджують за "нерозважливу поведінку" в космосі.

"Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, найімовірніше, протикосмічна зброя, яка, імовірно, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - ідеться в заяві представника USSPACECOM, що надійшла в агентство Reuters.

"Росія вивела цю нову протикосмічну зброю на ту саму орбіту, що й урядовий супутник США".

Американські спецслужби очікували запуску КОСМОС 2576 і поінформували союзників про свою оцінку супутника до його виведення в космос, повідомив американський чиновник, знайомий із даними розвідки. Запуск також включав цивільні супутники, виведені на різні орбіти.

"Таке поєднання військових і цивільних корисних навантажень було абсолютно несподіваним. Такого ще не було в жодному російському запуску", - сказав Барт Хендрікс, аналітик, який відстежує російську космічну програму.

COSMOS 2576 зовні схожий на супутники, які Росія запускала у 2019 і 2022 роках і які, за твердженням США, також є протикосмічною зброєю. Супутник 2019 року викинув у космос якийсь об'єкт і уважно стежив за супутником Національного розвідувального управління США (NRO), розвідувального агентства, що контролює супутники-шпигуни.

Станом на вівторок КОСМОС 2576 не наближався до американського супутника, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому самому орбітальному кільці, що й USA 314, супутник NRO розміром з автобус, запущений у квітні 2021 року.

Теги: #сша #зброя #космос #рф

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