Події

00:16 22.05.2024

У Києві відбувся прем'єрний показ 7 документальних фільмів "Anthem of life"

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У Києві відбувся прем'єрний показ 7 документальних фільмів "Anthem of life"

У Києві в кінотеатрі "Жовтень" у вівторок 21 травня відбувся прем'єрний закритий показ проекту документальних короткометражних фільмів "Anthem of life" (Гімн життя) режисера Влада Станкевича.

На презентації документальних фільмів були присутні громадські діячі, представники світу документального кіно, журналісти.

Глядачам на прем'єрному показі продемонстрували сім фільмів, знятих за унікальною технологією в різних куточках України, які розповідають історії простих людей - енергетиків, металургів, священиків, волонтерів, професійних рятувальників, які під час війни, окрім своєї основної роботи, роблять великий внесок у перемогу - волонтерили, рятували, вивозили, випікали хліб і загалом допомагали жителям і країні.

Проєкт здійснено за підтримки групи "Метінвест", ДТЕК і USAID, які взяли участь у знаходженні героїв фільмів.

"Це була справді захоплива подорож історіями людяності. Кожен фільм дійсно унікальний і хотілося б подякувати Владу, його команді та кожному з героїв фільмів. Для нас, "Метінвесту", підтримка цієї ініціативи - це про залученість кожного. Про можливість показати, що як серед 8000 наших мобілізованих, так і серед 50000 інших співробітників є місце героям, які в скрутні часи роблять все і трохи більше для перемоги України", - сказав після прем'єри директор з корпоративних комунікацій групи "Метінвест" Олег Давиденко, яка разом із USAID і ДТЕК стала партнерами створення фільмів.

Зі свого боку Станкевич під час прем'єрного показу повідомив, що цільовою аудиторією є зарубіжні глядачі, яким хотілося б передати ситуацію в Україні в умовах війни через долі людей. У планах режисера продовжувати проект, зокрема, зараз він працює над ще двома серіями.

Теги: #україна #кіно

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