Події

23:25 21.05.2024

На лінії фронту з початку доби зафіксовано 94 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

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На лінії фронту з початку доби зафіксовано 94 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

Від початку доби відбулося 94 бойових зіткнення, противник завдав 3 ракетних і 35 авіаударів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 22:00 вівторка.

"Російські окупанти атакують наші позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці... Українські воїни непохитно боронять рідну землю, рішуче відбивають ворожі атаки і на деяких ділянках контратакують та в результаті покращують тактичне становище", - зазначається в повідомленні у Facebook.

Упродовж доби противник завдав по території України три ракетні удари (із застосуванням трьох ракет), 35 авіаударів (зокрема із застосуванням 48 КАБів) та 367 ударів дронами-камікадзе. Здійснив майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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