Знищений у Чорному морі російський ракетний корабель "Циклон" не встиг випустити жодної ракети - Плетенчук

Знищений Силами оборони України 19 травня російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800 не встиг навіть завершити державні випробування, повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

"Планували п'ять таких одиниць ввести до складу Чорноморського флоту РФ, і фактично це був перший із п'яти. Цей проєкт не є чимось новим, але сам корабель був новий. І так, він (корабель "Циклон" - ІФ-У) фактично не встиг навіть пройти державні випробування, тому що жодної ракети крилатої він так і не запустив", - розповів Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він також уточнив, що решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.

"Це був також "Аскольд", якому фактично навіть спробувати не дали, його знищили Повітряні сили, ще два такі кораблі - "Амур" і "Туча" - перебували в акваторії і були змушені залишити її, через Ростов пішли кудись на Каспій проводити випробування. І ще один такий корабель зараз у Таганрозі на заводі добудовується. Тому в принципі вся ця серія, фактично, закінчилася, не розпочавшись", - зазначив Плетенчук.

На запитання про те, скільки в РФ залишається надводних ракетоносіїв в акваторії Чорного моря, Плетенчук повідомив, що близько 10.

"Ця кількість може змінюватися, залежно від того, в якому вони стані - деякі можуть перебувати на обслуговуванні. Але загалом вважаємо, що 10 ракетоносіїв ворог може мати в акваторії Чорного моря, або менше. (...) Якщо брати загальну чисельність, то трохи більше 50 (одночасно запущених ракет "Калібр" - ІФ-У), але насправді це мало ймовірно, і насправді такої практики застосування ніколи не було", - пояснив він.