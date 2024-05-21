Глави МЗС України та Ісландії обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України.

"Я подякував Ісландії за її всебічну підтримку та привітав зусилля її уряду щодо забезпечення довгострокової допомоги Україні. Ми також обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України", - написав Кулеба в соцмережі Х.