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18:32 21.05.2024

Військовим даватимуть до 15 днів додаткової відпустки за знищену ворожу техніку - рішення Кабміну

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Військовим даватимуть до 15 днів додаткової відпустки за знищену ворожу техніку - рішення Кабміну

Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Рішення передбачає, що відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони під час дії особливого періоду, заходах із відбиття і стримування збройної агресії РФ.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і може надаватися протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більш як 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Згідно з затвердженим порядком, відпустка надається зі збереженням грошового забезпечення.

Теги: #кабмін #військові

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