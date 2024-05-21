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17:32 21.05.2024

Окупанти активізувалися на Харківщині, складна ситуація залишається на покровському напрямку - Генштаб

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Окупанти активізувалися на Харківщині, складна ситуація залишається на покровському напрямку - Генштаб

Кількість бойових зіткнень на фронті за дві години станом на 16:00 вівторка зросла з 55 до 74, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Протягом дня найгарячішим залишається покровський напрямок. Також ворог значно активізувався на Харківщині. На харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні.

"На покровському напрямку російські окупанти підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів здійснювали спроби прорвати оборону наших військ. Ситуація залишається загострена, однак під контролем українських захисників", - додали в Генштабі.

На сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 10. Активні бойові тривають біля Білогорівки, противник намагався наступати поблизу населеного пункту Виїмка.

На краматорському напрямку зранку триває бій у районі Андріївки, було дев'ять ворожих штурмів. На придніпровському напрямку противник тричі від початку дня розпочинав штурми на лівому березі Дніпра, все безуспішно. На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Теги: #генштаб_зсу #харківщина

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