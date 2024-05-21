Окупанти активізувалися на Харківщині, складна ситуація залишається на покровському напрямку - Генштаб

Кількість бойових зіткнень на фронті за дві години станом на 16:00 вівторка зросла з 55 до 74, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Протягом дня найгарячішим залишається покровський напрямок. Також ворог значно активізувався на Харківщині. На харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні.

"На покровському напрямку російські окупанти підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів здійснювали спроби прорвати оборону наших військ. Ситуація залишається загострена, однак під контролем українських захисників", - додали в Генштабі.

На сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 10. Активні бойові тривають біля Білогорівки, противник намагався наступати поблизу населеного пункту Виїмка.

На краматорському напрямку зранку триває бій у районі Андріївки, було дев'ять ворожих штурмів. На придніпровському напрямку противник тричі від початку дня розпочинав штурми на лівому березі Дніпра, все безуспішно. На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.